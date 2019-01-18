Житель орловского поселка Кромы напал с ножом на свою жену

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-18T12:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кромском районе Орловской области 21-летний мужчина напал с ножом на свою жену. В отношении ранее судимого кромчанина региональный СКР возбудил уголовное дело.

Все случилось накануне, в четверг 17 января. По версии следствия, мужчина находился дома вместе с супругой. В какой-то момент в семейной паре возник конфликт, переросший в поножовщину: муж схватил нож и несколько раз ударил им женщину. Если бы не вмешалась мать и не была временно оказана медицинская помощь, пострадавшая могла бы скончаться.

Сам горе-супруг после нападения скрылся, однако правоохранители его нашли.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кромского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, мужчину заключат под стражу – именно об этом ходатайствует следствие. Расследование продолжается.