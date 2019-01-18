В Орле разыграют кубок Губернатора по танцевальному спорту
Соревнования состоятся в феврале
Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле разыграют кубок Губернатора по танцевальному спорту. Соревнования состоятся в феврале, в рамках первенства ЦФО по танцевальному спорту.
С инициативой разыграть такой приз к главе региона обратилась Президент областной Федерации танцевального спорта Лиана Коняшина.
- Андрей Клычков поручил начальнику Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексею Берестову оказать организационную поддержку Федерации танцевального спорта в проведении мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.