СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-18T09:29:39+03:00

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В Орле разыграют кубок Губернатора по танцевальному спорту. Соревнования состоятся в феврале, в рамках первенства ЦФО по танцевальному спорту.

С инициативой разыграть такой приз к главе региона обратилась Президент областной Федерации танцевального спорта Лиана Коняшина.

- Андрей Клычков поручил начальнику Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексею Берестову оказать организационную поддержку Федерации танцевального спорта в проведении мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.