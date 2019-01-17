В Орловской области не будут объединять Ливенскую и Должанскую больницы

СЕГОДНЯ 19:39 2019-01-17T19:39:57+03:00

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В Орловской области не будут объединять Ливенскую и Должанскую центральные районные больницы. Пациенты второй переживали за возможную реорганизацию и ратовали о сохранение медицинского учреждения. Их услышали, однако вопрос кадрового обеспечения остается открытым.

В течение нескольких лет в Должанской ЦРБ складывалась печальная ситуация. Над медучреждением висел долг по кредиту практически в 4 миллиона рублей, однако его удалось погасить в декабре прошлого года. С начала нового года региональный Департамент здравоохранения утвердил новое штатное расписание для больницы - пятерых сотрудников сократили. По словам представителей департамента, это позволит сэкономить порядка 1,5 миллионов рублей в год. Еще 900 тысяч планируется сэкономить благодаря переводу сотрудников на другие должности и изменению графика.

- Остаётся вопрос кадрового обеспечения районной больницы. Одно из решений – чтобы врачи узких специальностей из города Ливны и поселка Колпна вели приём пациентов по графику в Должанской ЦРБ. Больнице выделен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который уже сделал более 40 выездов, - рассказали «КП» в пресс-службе Областного совета народных депутатов.