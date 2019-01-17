2019-01-17T19:28:28+03:00
Общество

В Орле ухудшится погода

Ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с
Ольга СУПОНЕВА
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В город придет непогодаВ город придет непогодаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в ближайшие сутки ухудшится погода. По сообщению синоптиков, в регион придет сильный ветер порывы которого местами будут достигать 19 м/с.

По сообщению Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 часа 17 января по 21 час 18 января на территории области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, местами гололед. Ветер юго-западный 5-10, днем 8-13, местами до 19 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…-6°С и днем -3°С…+2°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

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