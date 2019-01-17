В Орле стартует социальный проект Музыкальные встречи «До востребования»

СЕГОДНЯ 19:21 2019-01-17T19:21:50+03:00

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В воскресенье, 20 января, в Орловском Главпочтамте пройдет тождественное открытие социального проекта, направленного на сохранение традиций и создание условий для знакомства орловцев с основными видами народного творчества, а также лучшими творческими коллективами.

Идея проведения музыкальных встреч принадлежит Орловскому областному центру народного творчества совместно с региональным Управлением федеральной почтовой связи Орловской области.

- Творческие коллективы Орловского областного центра народного творчества будут ежемесячно знакомить жителей города и области с вокально-хоровым, инструментальным, фольклорным жанрами народного творчества, - рассказали «КП» организаторы.

В проекте примут участие фольклорные ансамбли «Взойди, солнце» и «Светозары», хоры ветеранов «Вдохновение» и «Калина красная».

Откроет проект знаменитый русский народный хор имени Крепких.

КОГДА? ГДЕ?

20 января в 12:00

ул. Ленина, 43