В Орле пройдет благотворительный фестиваль в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

СЕГОДНЯ 19:18 2019-01-17T19:18:32+03:00

Его организовала орловская певица Наталья Куприянова в память о сыне, чью жизнь унесла болезнь

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В пятницу, 15 февраля, в Культурно-досуговом центре «Металлург» пройдет Межрегиональный благотворительный фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» в поддержку детей, уже не понаслышке знающих, что такое онкология.

Фестиваль приурочен к Международному дню борьбы с детской онкологией и проводится в нашем городе с 2013 года. Его организатором и духовным вдохновителем стала орловская певица Наталья Куприянова, которая сама пережила страшную потерю, смерть любимого сына.

- С каждым годом акция становится масштабнее. К ней присоединяется все больше людей. В этом году заявок на участие было так много, что нам пришлось даже провести кастинг, - рассказала «КП» Наталья Куприянова.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе КДЦ «Металлург», а также на свечном ящике Богоявленского собора города Орла.

Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля в 18:30 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17)

справки и заказ билетов по телефону: 33-10-49 или 8(910)-205-02-13