Орловская область получит больше 108 миллионов рублей на лекарства для льготников

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-17T16:52:57+03:00

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Орловская область получит 108 миллионов 615 тысяч рублей на лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания для льготников. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета, соответствующее распоряжение уже подписано.

- Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2019 году субвенций в объёме 31,3 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.