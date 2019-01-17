2019-01-17T16:31:55+03:00
Общество

В Орле началось оборудование крещенской купели

Окунуться в иордань на Оке будет можно уже завтра вечером
Ольга СУПОНЕВА
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Купель разместится возле спасательной станции, сегодня ведется подготовкаКупель разместится возле спасательной станции, сегодня ведется подготовкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 17 января, в Орле началось оборудование крещенской купели. Окунуться в нее можно будет уже завтра вечером.

Купель разместится рядом с центральной спасательной станцией. Сегодня ведутся подготовительные работы: предстоит убрать наледь и расчистить снег, а также сделать прорубь во льду Оки. Также здесь будут оборудованы лестницы для спуска в воду, раздевалки. Обеспечивать безопасность желающих окунуться в крещенскую иордань будут спасатели и полицейские.

Напомним, купель возле центральной спасательной станции – единственное разрешенное в Орле место для того, чтобы окунуться в праздник крещения. Она будет доступна с 18.00 18 января до 00.00 20 января.

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