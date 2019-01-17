СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-17T15:31:13+03:00

Несколько населенных пунктов здесь попадают в зону подтопления

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В Орловском районе уже начали готовиться к весеннему паводку. Несколько населенных пунктов здесь попадают в зону подтопления, поэтому вопросом решили озаботиться заранее.

Тема обсуждалась на рабочем совещании в районной администрации.

- Руководителям структурных подразделений в срок до 1 февраля дано поручение предоставить уточненные сведения о количестве домов и проживающих в них жителях, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество детей, беременных женщин, больных, с тяжелыми хроническими заболеваниями, - сообщает официальный сайт администрации Орловского района.

Также в рамках подготовки будет проверен пункт временного размещение в селе Салтыки, выверены пути объезда зоны подтопления. Отмечается, что в тех деревнях и селах, которые не имеют путей объезда во время паводка будет использоваться техника повышенной проходимости.

В числе населенных пунктов, в которые может прийти большая вода – села в Сабуровском, Образцовском, Неполодском, Становском, Платоновском, Лошаковском сельских поселениях. От схода паводковых вод возможно подтопление домов в Знаменке.