2019-01-17T14:44:54+03:00
Общество

Полицейские напомнили орловцам как обезопаситься от телефонных мошенников

Следование простым рекомендациям поможет сохранить сбережения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Полицейские напомнили орловцам как обезопаситься от телефонных мошенниковПолицейские напомнили орловцам как обезопаситься от телефонных мошенниковФото: Архив "КП"
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Полицейские напомнили орловцам как обезопаситься от телефонных мошенников. По словам правоохранителей, следование простым рекомендациям поможет сохранить сбережения.

- Основные способы, которые используют телефонные мошенники для обмана – это случаи с родственниками, смс-просьбы, ошибочный перевод денег, смс-сообщения о блокировке банковских карт, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка рекомендуют, если поступает звонок от якобы близкого родственника или знакомого о том, что ему грозит уголовное дело, и просит передать деньги, нужно задать ему наводящие вопросы, ответы на которые знает только он, перезвонить родственнику на его номер телефона и выяснить, действительно ли с ним произошла неприятность. Если звонит якобы сотрудник правоохранительных органов, нужно спросить, в какой отдел полиции доставлен человек и позвонить туда для выяснения обстоятельств.

Если приходят сообщения с просьбами пополнить счет мобильного телефона или сообщения о блокировке банковских карт и ошибочных денежных переводах, перезванивать по указанному в смс номеру не надо. Всю информацию необходимо уточнить лично в банке или по телефону «горячей линии».

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