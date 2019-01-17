2019-01-17T14:16:27+03:00
Общество

Более 24 миллиардов рублей выделят Орловской области на улучшение транспортной системы

Государственную программу утвердили на период с 2019 по 2024 годы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более 24 миллиардов рублей выделят Орловской области на улучшение транспортной системыБолее 24 миллиардов рублей выделят Орловской области на улучшение транспортной системыФото: Архив "КП"
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Более 24 миллиардов рублей выделят Орловской области на улучшение транспортной системы. Такую государственную программу утвердили на период с 2019 по 2024 годы.

Программа будет включать два направления: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Пассажирский транспорт». Ее основными задачами станут увеличение протяженности автомобильных дорог, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- К 2024 году планируется привести в порядок более 50 % автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 85 % дорог, включенных в Орловскую городскую агломерацию, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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