СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-17T13:22:13+03:00

За 5 лет их количество снизилось больше чем на 30%

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В Орловской области стало меньше убийств. За 5 лет их количество снизилось на 31%.

Статистику озвучил в своем отчете начальник СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров на сегодняшнем, первом в этом году, заседании коллегии.

- Наша работа в 2018 году осуществлялась в условиях непростой криминогенной ситуации в городе и области. Однако наметилась стабильная тенденция к сокращению количества убийств. Так, за 5 лет произошло снижение с 55 до 38 фактов. Аналогичная динамика и по преступлениям о совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом: здесь наблюдается сокращение на 45 % с 20 до 11 фактов, - отметил Анатолий Щуров.

Также главный следователь региона отметил, что повысить раскрываемость убийств позволила слаженная работа на первоначальном этапе расследования преступления «по горячим следам» раскрывались в 93,5% случаев, а раскрываемость изнасилований и тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом составила 100 %. Это наивысшие показатели за последние 10 лет.