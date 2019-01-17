Вопросы об установке светофоров и оборудовании «лежачих полицейских» волновали орловцев на приеме у главы администрации

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-17T13:20:41+03:00

На первую личную встречу в 2019 году к Александру Муромскому пришли семь жителей Орла

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Вопросы об установке светофоров и оборудовании «лежачих полицейских» волновали жителей Орла на приеме у главы администрации. На первую личную встречу в 2019 году к Александру Муромскому пришли семь орловцев.

Так, например, житель дома на улице Авиационной попросил главу администрации рассмотреть вопрос об установке светофора, оснащенном специальной кнопкой вызова, в районе дома № 2. Кроме того, по словам орловца на этом же участке дороги есть искусственная неровность, из-за которой грузовики ночью создают шум.

- Эти работы планировалось выполнить в III квартале 2018 года, однако в связи с недостатком финансирования задача не была выполнена. Александр Муромский поручил найти возможность помочь местным жителям в текущем году, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Еще несколько просьб затронули тему транспортного обслуживания и оборудования остановок. Один из заявителей предложил возобновить в автобусах связь, с помощью которой водители смогут объявлять остановки.

По словам Александра Муромского, с 1 сентября будут заключаться новые контракты на транспортное обслуживание. К этому времени вопрос о наличии громкоговорящей связи будет рассмотрен.

Жители также предложили перенести остановку «больница Боткина» на прежнее место. Перенос возможен, так как там есть заездной карман и остановочный павильон. В течение 2-х недель, по обещаниям сити-менеджера, дорожные знаки перенесут.

Напомним, Александр Муромский проводит личный прием граждан дважды в месяц. Ознакомиться с графиком и записаться на встречу можно в разделе «Приемная» на сайте городской администрации.