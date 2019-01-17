СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-17T13:03:14+03:00

Голкипер выступил за команду в матче с ташкентским «Локомотивом»

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Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов вновь вышел на поле. Голкипер выступил за команду «красно-белых» в матче с ташкентским «Локомотивом». Эта игра стала для спортсмена первой контрольной в 2019 году.

По итогам матча «Спартак» лидировал со счетом 5:2. Александр Селихов вышел на поле с первых минут. В перерыве голкипера заменили на Александра Максименко.

Напомним, вратарь не выступал на поле с мая 2018 года. Тогда спортсмен получил травму ахиллова сухожилия и выбыл из состава.