В Орле легковушка вылетела на тротуар в центре города
Чудом обошлось без жертв
Легковушка вылетела на пешеходную часть мостаФото: соцсети
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В Орле легковой автомобиль вылетел на тротуар в центре города. ДТП случилось на Красном мосту накануне, 16 января.
Сообщение об аварии с фотоснимком появилось в соцсетях. По словам очевидцев, водитель за рулем отечественной «Пятнадцатой» ехал по трамвайным путям и в какой-то момент не справился с управлением, машину выбросило на тротуар. К счастью, в этот момент здесь не было пешеходов.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники регионального УГИБДД.
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