В Орле легковушка вылетела на тротуар в центре города

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-17T12:36:33+03:00

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В Орле легковой автомобиль вылетел на тротуар в центре города. ДТП случилось на Красном мосту накануне, 16 января.

Сообщение об аварии с фотоснимком появилось в соцсетях. По словам очевидцев, водитель за рулем отечественной «Пятнадцатой» ехал по трамвайным путям и в какой-то момент не справился с управлением, машину выбросило на тротуар. К счастью, в этот момент здесь не было пешеходов.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники регионального УГИБДД.