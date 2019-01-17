2019-01-17T12:36:33+03:00
Происшествия

В Орле легковушка вылетела на тротуар в центре города

Чудом обошлось без жертв
Ольга СУПОНЕВА
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Легковушка вылетела на пешеходную часть мостаЛегковушка вылетела на пешеходную часть мостаФото: соцсети
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В Орле легковой автомобиль вылетел на тротуар в центре города. ДТП случилось на Красном мосту накануне, 16 января.

Сообщение об аварии с фотоснимком появилось в соцсетях. По словам очевидцев, водитель за рулем отечественной «Пятнадцатой» ехал по трамвайным путям и в какой-то момент не справился с управлением, машину выбросило на тротуар. К счастью, в этот момент здесь не было пешеходов.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники регионального УГИБДД.

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