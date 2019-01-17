В орловском православном центре «Вятский Посад» на Крещение будет работать купель
В орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» на Крещение будет работать купель. Раздевалки в ней будут отапливаться, иордани для мужчин и женщин – разделят.
Всем посетителям центра в крещенскую ночь будут бесплатно предлагать горячий чай и выпечку. Кроме того, на территории Вятского Посада в часовне Андрея Боголюбского каждый сможет набрать освященную воду.
В Крещенский сочельник и в день Крещения утром в центре проведут божественные литургии.
Адрес: Орловская область, Вятский Посад, улица Южная, 1А.
Доехать до духовно-православного центра можно на автобусе № 444 по маршруту: Болховский микрорайон – улица 1-я Посадская – Вятский Посад.