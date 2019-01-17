2019-01-17T12:33:12+03:00
Общество

В орловском православном центре «Вятский Посад» на Крещение будет работать купель

Иордани для мужчин и женщин разделят
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» на Крещение будет работать купель. Раздевалки в ней будут отапливаться, иордани для мужчин и женщин – разделят.

Всем посетителям центра в крещенскую ночь будут бесплатно предлагать горячий чай и выпечку. Кроме того, на территории Вятского Посада в часовне Андрея Боголюбского каждый сможет набрать освященную воду.

В Крещенский сочельник и в день Крещения утром в центре проведут божественные литургии.

Адрес: Орловская область, Вятский Посад, улица Южная, 1А.

Доехать до духовно-православного центра можно на автобусе № 444 по маршруту: Болховский микрорайон – улица 1-я Посадская – Вятский Посад.

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