СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-17T12:14:57+03:00

Заявления на участие в собеседовании по русскому языку орловским школьникам нужно подать до 30 января Фото: Архив "КП"

Его успешная сдача станет для них условием допуска к ГИА

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Заявления на участие в собеседовании по русскому языку орловским школьникам нужно подать до 30 января. Его успешная сдача станет для них условием допуска к ГИА. Заявления подаются по месту обучения девятиклассников.

Напомним, итоговое собеседование с этого учебного года введено для выпускников 9-х классов как обязательное. Ученик может получить оценку «зачет» или «незачет». Необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

- На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку – 13 февраля. Тем, кто получат «незачет» или не придет на собеседование по уважительной причине, будут предложены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.