СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-17T11:22:37+03:00

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Уличного грабителя задержали в Орле полицейские. Ставший жертвой молодой человек рассказал стражам порядка, что ограбление произошло после 8-ми часов вечера.

Парень возвращался домой и, чтобы развлечь себя, смотрел на телефоне видеоролики. Его мобильник внезапно выхватил неизвестный мужчина. Парень побежал за ним, но не догнал.

- Оказалось, к грабежу причастен ранее судимый 32-летний местный житель. Похищенный телефон у него изъяли. Мужчина пояснил, что собирался продать его, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Мужчину задержали. Ведется следствие.