2019-01-17T11:03:43+03:00
Общество

23 миллиона рублей выплатили орловские предприниматели в бюджет города в 2018 году

Казна пополнилась за счет погашенных налоговых долгов и повышения зарплаты сотрудникам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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23 миллиона рублей выплатили орловские предприниматели в бюджет города в 2018 году23 миллиона рублей выплатили орловские предприниматели в бюджет города в 2018 годуФото: Архив "КП"
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23 миллиона рублей выплатили недобросовестные орловские предприниматели в бюджет города в 2018 году. Итоги по пополнению городской казны чиновники обсудили на последнем рабочем совещании в администрации Орла.

- Инспекция Федеральной налоговой службы России по Орлу провела 20 плановых и 14 оперативных комиссий, в результате которых часть предпринимателей повысили заработную плату своим сотрудникам, часть - погасили задолженность по налогам, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Уже 25 января состоится первая комиссия в 2019 году. Список приглашенных предпринимателей уточняется.

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