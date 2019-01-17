Более 50 граммов марихуаны нашли у жителя орловской глубинки

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-17T10:42:03+03:00

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Более 50 граммов марихуаны нашли у 33-летнего жителя Свердловского района Орловской области. Проверять мужчину правоохранители стали после поступившей информации о его возможной причастности к хранению наркотиков.

Марихуану орловец хранил в собственном сарае. По его словам, наркотик он собирался в дальнейшем употребить сам.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За хранение наркотика орловцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.