2019-01-17T12:12:50+03:00
Звезды

Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу

Гостей музея писателя ждут поэзия, музыка, танцы, театр и квест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботуТрадиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу
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Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу, 19 января. Организаторы мероприятия познакомят жителей города с обновленной экспозицией одноименного писателю музея.

- Гостей ждет популярный в наши дни квест, рассчитанный на внимание к деталям экспозиции. Вечер пройдет в настоящем симбиозе искусств: будут музыка, танцы, поэзия, и, конечно, театр, - рассказали «КП» организаторы.

Начало праздника запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Тургенева, 11.

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