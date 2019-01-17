Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу
Гостей музея писателя ждут поэзия, музыка, танцы, театр и квест
Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу
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Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу, 19 января. Организаторы мероприятия познакомят жителей города с обновленной экспозицией одноименного писателю музея.
- Гостей ждет популярный в наши дни квест, рассчитанный на внимание к деталям экспозиции. Вечер пройдет в настоящем симбиозе искусств: будут музыка, танцы, поэзия, и, конечно, театр, - рассказали «КП» организаторы.
Начало праздника запланировано на 14 часов.
Адрес: улица Тургенева, 11.