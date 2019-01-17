СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-17T12:12:50+03:00

Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу

Изменить размер текста: A A

Традиционный праздник «Именины у Тургенева» пройдет в Орле в субботу, 19 января. Организаторы мероприятия познакомят жителей города с обновленной экспозицией одноименного писателю музея.

- Гостей ждет популярный в наши дни квест, рассчитанный на внимание к деталям экспозиции. Вечер пройдет в настоящем симбиозе искусств: будут музыка, танцы, поэзия, и, конечно, театр, - рассказали «КП» организаторы.

Начало праздника запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Тургенева, 11.