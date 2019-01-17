СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-17T10:17:57+03:00

Орловцев предупредили о распространении ложной информации о новом законе об обращении с отходами Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Анонимный автор в соцсетях призывает отказаться от подписания договоров с региональным оператором и оплаты за вывоз мусора

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Орловцев предупредили о распространении ложной информации о новом законе об обращении с отходами. Такую информацию предоставил Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Анонимный автор в соцсетях и через популярные мессенджеры призывает отказаться от подписания договоров с региональным оператором и оплаты за вывоз мусора. В сообщении подчеркивается, что использование региональным оператором данных абонента для заключения договора якобы является незаконным и уголовно наказуемым. По словам экспертов, вбрасывать такую информацию могут «серые мусорщики», которые незаконно вывозят отходы в ближайшие лесополосы и овраги.

Напомним, по закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», заключать договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором обязаны все собственники в многоквартирных домах и в частном секторе. С момента начала деятельности Регионального оператора собственники, которые пользуются его услугой, считаются заключившими договор.

- Оплата услуги Регионального оператора должна производиться с того момента, как он начал вывоз ТКО. Действие ранее заключенных договоров с местными организациями с января 2019 года прекращается, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Стоит отметить, что не заключение или уклонение от заключения договора в письменной форме не освобождает потребителей от оплаты услуг по вывозу мусора и влечет за собой административное наказание.