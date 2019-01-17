Полицейские проверили навыки определения фальшивых купюр у орловских кассиров

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-17T10:07:51+03:00

В рамках профилактического мероприятия стражи порядка отправились в одно из сетевых кафе, аптеку и на заправку

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В Орле полицейские проверили навыки определения фальшивых купюр у кассиров. В рамках профилактического мероприятия стражи порядка отправились в одно из сетевых кафе, аптеку и на заправку. Работникам точек предъявляли поддельные деньги номиналом две и пять тысяч рублей.

Сотрудники кафе обратили внимание на подозрительные купюры и позвонили в полицию. Работница АЗС, получив подделку, нажала тревожную кнопку. В аптеке на фальшивые деньги не обратили внимания.

- После эксперимента полицейские провели профилактические беседы с кассирами. Им еще раз напомнили отличительные признаки настоящих денег от фальшивок и вручили памятки, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.