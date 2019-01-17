2019-01-17T09:45:46+03:00
Происшествия

Две попутные легковушки столкнулись в Орле на улице 60 лет Октября

Пассажир одной из машин получила травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Две попутные легковушки столкнулись в Орле на улице 60 лет Октября. ДТП произошло минувшим утром, 16 января.

29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» двигался со стороны улицы Максима Горького в направлении улицы Октябрьской. В районе дома № 15 он не выдержал безопасную дистанцию. Машина врезалась в попутную иномарку «Шкода Октавия».

- В результате ДТП 40-летняя пассажир автомобиля «Шкода» получила травмы. Женщине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

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