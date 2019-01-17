С творчеством иконописца Галины Ямбулатовой-Неручевой орловцев познакомят на выставке в Музее Тургенева
Сегодня, 17 января, в Орле откроется новая выставка. Жители города смогут поближе познакомиться с творчеством известного художника-иконописца Галины Ямбулатовой-Неручевой.
Экспозицию «Душа, сияющая светом» разместили в выставочном зале Музея Ивана Тургенева накануне православного праздника Крещения Господня. На ней будут представлены иконы, портреты, натюрморты, пейзажи, созданные художницей за последние десять лет.
- Галина Ямбулатова-Неручева, член Союза художников РФ, является одним из инициаторов создания в Орле «Артели православных художников». Её иконописные работы, украшающие многие храмы России, отличает высочайший художественный уровень, проникновенные образы православных святых. Кроме икон на выставке художник впервые представит светскую живопись и графику, - рассказали «КП» организаторы.
Открытие выставки запланировано на 15 часов. Экспозиция будет работать ежедневно с 10 до 17 часов до 21 февраля.
Адрес: улица Тургенева, 11.