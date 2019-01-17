66-летний орловец пытался пройти через кассы магазина с неоплаченным товаром
Мужчина тщательно изучал полки с предметами бытовой химии, а затем положил себе в карман некоторые из них
66-летний орловец пытался пройти через кассы магазина с неоплаченным товаромФото: Архив "КП"
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66-летний орловец пытался пройти через кассы магазина с неоплаченным товаром. Инцидент произошел на днях, 15 января, в одном из крупных ТЦ в Заводском районе Орла.
Долгое время мужчина тщательно изучал полки с предметами бытовой химии, а затем положил себе в карман некоторые из них. После тревожного сигнала в магазин прибыли сотрудники росгвардейцы. Пожилого воришку задержали, а похищенные товары вернули продавцам.
- Ранее орловец не привлекался к ответственности, выяснить подробности случившегося теперь предстоит сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.