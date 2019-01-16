2019-01-16T16:28:17+03:00
Общество

Орловский Роспотребнадзор взял пробы воды в крещенских купелях

Один из водоемов не прошел проверку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав КоваленкоФото: Архив "КП"
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В Орловской области специалисты регионального Роспотребнадзора взяли пробы воды в крещенских купелях. Из 26 мест, в которых можно окунуться в крещенскую воду, одно не прошло проверку.

- Не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям (превышение по общим колиформным бактериям, термотолерантным кишечным бактериям) вода, отобранная из источника иконы Божьей матери Троеручицы, п.Подзовалово Урицкого район, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Специалисты также отмечают, что воду из источников лучше не употреблять в качестве питьевой без кипячения.

Полный список купелей региона смотрите здесь.

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