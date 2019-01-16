Орловщина готовится к переходу на цифровое телевещание
Орловщина постепенно готовится к переходу на цифровое телевещание. По плану отключения аналогового вещания, купленные до 2012 года старые телеприемники воспроизводить эфир не смогут. Для этого необходим специальный декодер цифрового сигнала DVB T2.
В этой связи региональный Департамент информационных технологий даст возможность приобрести оборудование по заниженным ценам. Декодеры планируется продавать не только в стационарных точках продажи, но и на почте, и у сотовых операторов.
- Необходимо создать запас цифрового оборудования, с учетом резкого возрастания потребностей рынка, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.