2019-01-16T15:34:26+03:00
Общество

Орловщина готовится к переходу на цифровое телевещание

Купленные до 2012 года приемники воспроизводить эфир не смогут, для этого нужен специальный декодер
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловщина готовится к переходу на цифровое телевещаниеОрловщина готовится к переходу на цифровое телевещание
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Орловщина постепенно готовится к переходу на цифровое телевещание. По плану отключения аналогового вещания, купленные до 2012 года старые телеприемники воспроизводить эфир не смогут. Для этого необходим специальный декодер цифрового сигнала DVB T2.

В этой связи региональный Департамент информационных технологий даст возможность приобрести оборудование по заниженным ценам. Декодеры планируется продавать не только в стационарных точках продажи, но и на почте, и у сотовых операторов.

- Необходимо создать запас цифрового оборудования, с учетом резкого возрастания потребностей рынка, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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