Большой концерт рок-группы «Обе-Рек» состоится в Орле

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-16T14:52:14+03:00

Команда не просто отметит 15-летие на орловской сцене, но и презентует новый альбом

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В феврале в Орле состоится большой концерт рок-группы «Обе-Рек». Музыкальный коллектив не просто отметит 15-летие на орловской сцене, но и презентует новый альбом под названием «Сердце».

В багаже группы 15 лет творческой истории, наполненных сотнями концертов и фестивальных сетов, многочисленными интервью и телерадиоэфирами. За их плечами 7 альбомов, 8 видеоклипов, множество совместных треков с различными музыкантами, “Top-10” альтернативного музыкального телеканала “A-One”, верхние строчки «Чартовой дюжины» и фестиваль «Нашествие».

- Они сумели найти баланс между интеллектуальной поэзией и мощной гитарной музыкой. Взрыв энергии гитарной музыки и тексты для интеллектуалов, философия и любовь ждут гостей концерта, - поделились с «КП» организаторы.

Не пропустите, билеты в продаже.

КОГДА, ГДЕ?

ул. Герцена, 20 клуб «Герц»

9 февраля в 20.00