СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-16T14:42:01+03:00

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На Орловщине стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Показать свои знания ученики смогут по 21 общеобразовательному предмету.

- Принять участие смогут учащиеся 9 – 11 классов. Для школьников 7–8 классов будет предоставлена возможность показать свою эрудицию в олимпиаде по физике имени Джеймса Максвелла, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

На региональный этап с 11 января по 25 февраля приедут победители из районов области. Предметные олимпиады будут проводиться как в орловских школах, так и на базе вузов. В спорткомплексе Орловского спортивного техникума пройдут практические испытания олимпиады по физкультуре.

Ознакомиться со своими результатами участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников смогут на сайте www.orel-edu.ru. Победители и призеры регионального этапа будут представлять Орловскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.