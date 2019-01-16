Орловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской области
Орловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской области. Преступника удалось поймать благодаря слаженной работе орловских и московских оперативников.
Инцидент произошел в конце декабря минувшего года в Мценске. Владельцы «ВАЗ – 2105» и «ВАЗ – 2107» припарковали автомобили на ночь на одной из улиц города. Наутро обе машины пропали.
Одна из отечественных легковушек вскоре была найдена стражами порядка. На машине не оказалось регистрационного номера, бак с бензином был снят.
- Причастным к преступлениям оказался ранее судимый 27-летний житель Орла. Было установлено возможное место пребывания мужчины в Московской области. Эту информацию правоохранители передали столичным коллегам, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Преступника задержали. Оказалось, мужчина воспользовался машинами, чтобы доехать до родственников.
В отношении орловца за угон были возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ. Сейчас мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.