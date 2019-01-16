2019-01-16T13:19:35+03:00
Происшествия

Орловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской области

Преступника удалось поймать благодаря слаженной работе орловских и столичных оперативников
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской областиОрловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской областиФото: Архив "КП"
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Орловского угонщика двух ВАЗов задержали в Московской области. Преступника удалось поймать благодаря слаженной работе орловских и московских оперативников.

Инцидент произошел в конце декабря минувшего года в Мценске. Владельцы «ВАЗ – 2105» и «ВАЗ – 2107» припарковали автомобили на ночь на одной из улиц города. Наутро обе машины пропали.

Одна из отечественных легковушек вскоре была найдена стражами порядка. На машине не оказалось регистрационного номера, бак с бензином был снят.

- Причастным к преступлениям оказался ранее судимый 27-летний житель Орла. Было установлено возможное место пребывания мужчины в Московской области. Эту информацию правоохранители передали столичным коллегам, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Преступника задержали. Оказалось, мужчина воспользовался машинами, чтобы доехать до родственников.

В отношении орловца за угон были возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ. Сейчас мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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