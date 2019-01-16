2019-01-16T13:08:20+03:00
Общество

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»

Общественной организации также передали спортинвентарь для укрепления мышц от анонимной дарительницы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Благотворительный концерт в рамках ежегодной акции «Свет Рождественской звезды» прошел в Орловском городском центре культуры в минувший вторник, 15 января. В этом году орловцы собирали пожертвования для воспитанников общественной организации «Орловские родники».

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Творческими номерами на концерте зрителей порадовали хореографические и вокальные коллективы Орловского городского центра культуры. В зале воссоздали настоящую атмосферу Рождественской сказки.

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- С продажи билетов на концерт и с учетом добровольных пожертвований было собрано 145 тысяч рублей. Общественной организации также передали спортинвентарь для укрепления мышц от анонимной дарительницы на сумму 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Орле акция «Свет Рождественской звезды» проводится с 2004 года. Силами неравнодушных орловцев за 15 лет для нуждающихся было собрано более полутора миллиона рублей.

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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