СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-16T13:08:20+03:00

Общественной организации также передали спортинвентарь для укрепления мышц от анонимной дарительницы

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Благотворительный концерт в рамках ежегодной акции «Свет Рождественской звезды» прошел в Орловском городском центре культуры в минувший вторник, 15 января. В этом году орловцы собирали пожертвования для воспитанников общественной организации «Орловские родники».

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Творческими номерами на концерте зрителей порадовали хореографические и вокальные коллективы Орловского городского центра культуры. В зале воссоздали настоящую атмосферу Рождественской сказки.

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- С продажи билетов на концерт и с учетом добровольных пожертвований было собрано 145 тысяч рублей. Общественной организации также передали спортинвентарь для укрепления мышц от анонимной дарительницы на сумму 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Орле акция «Свет Рождественской звезды» проводится с 2004 года. Силами неравнодушных орловцев за 15 лет для нуждающихся было собрано более полутора миллиона рублей.

Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО