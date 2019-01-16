Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»
Благотворительный концерт в рамках ежегодной акции «Свет Рождественской звезды» прошел в Орловском городском центре культуры в минувший вторник, 15 января. В этом году орловцы собирали пожертвования для воспитанников общественной организации «Орловские родники».
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Творческими номерами на концерте зрителей порадовали хореографические и вокальные коллективы Орловского городского центра культуры. В зале воссоздали настоящую атмосферу Рождественской сказки.
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- С продажи билетов на концерт и с учетом добровольных пожертвований было собрано 145 тысяч рублей. Общественной организации также передали спортинвентарь для укрепления мышц от анонимной дарительницы на сумму 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Орле акция «Свет Рождественской звезды» проводится с 2004 года. Силами неравнодушных орловцев за 15 лет для нуждающихся было собрано более полутора миллиона рублей.
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО