Телефон доверия регионального УМВД пользуется популярностью у орловцев

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-16T12:39:49+03:00

За 2018 год на него поступило более 1700 звонков

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Телефон доверия регионального УМВД продолжает пользоваться популярностью у орловцев. За 2018 год на него поступило 1 736 сообщений.

Чаще всего жители Орловской области обращаются по номеру 41-38-56 за консультациями, чтобы узнать о режимах работы и контактах полицейских подразделений. Также во время звонков орловцы благодарят стражей порядка за оказанную помощь, или наоборот – отмечают их ненадлежащее исполнение обязанностей.

904 орловца воспользовались и другой формой подачи заявлений – электронной. Она доступна на официальном сайте http://57.mvd.ru.

- По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.