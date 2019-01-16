2019-01-16T12:39:49+03:00
Общество

Телефон доверия регионального УМВД пользуется популярностью у орловцев

За 2018 год на него поступило более 1700 звонков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Телефон доверия регионального УМВД пользуется популярностью у орловцевТелефон доверия регионального УМВД пользуется популярностью у орловцевФото: Архив "КП"
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Телефон доверия регионального УМВД продолжает пользоваться популярностью у орловцев. За 2018 год на него поступило 1 736 сообщений.

Чаще всего жители Орловской области обращаются по номеру 41-38-56 за консультациями, чтобы узнать о режимах работы и контактах полицейских подразделений. Также во время звонков орловцы благодарят стражей порядка за оказанную помощь, или наоборот – отмечают их ненадлежащее исполнение обязанностей.

904 орловца воспользовались и другой формой подачи заявлений – электронной. Она доступна на официальном сайте http://57.mvd.ru.

- По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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