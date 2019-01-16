Долг по зарплате перед работниками «Дормаша» в Орле сократился на 44 миллиона
В Орловской области за прошедший, 2018-й, год сумма долга по зарплате перед работниками разорившегося ЗАО «Дормаш» сократилась на 44 с половиной миллиона рублей. Такую информацию озвучили в областном правительстве.
На сегодняшний день, по сообщению региональной Государственной инспекции труда, остается выплатить сотрудникам еще 18 миллионов 600 тысяч рублей.
- По всем исполнительным производствам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов Орловской области, задолженность по заработной плате погашена. продолжается работа по реализации имущества ЗАО «Дормаш», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Снижения долга удалось добиться в результате продажи имущества предприятия.
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