Новогодние праздники на Орловщине завершились гуляниями в Вятском Посаде
Новогодние праздники в этом году в Орловской области отмечались с размахом. В самой столице региона и районах состоялась масса мероприятий, которые завершились празднованием Старого Нового Года. Праздники прошли, а фото и воспоминания остались.
Старый Новый Год принято праздновать 13 января, в это время календарный год сменялся новым по старому стилю. В Орле в этот день массовые гуляния состоялись на центральной городской площади, а также на территории духовного православного центра в поселке Вятский Посад.
Новогодние забавы для взрослых и детейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Здесь собрались взрослые и дети, для которых организаторы подготовили праздничную программу. Не обошлось без традиционных сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки.
Гости православного центра покатались с горок на ватрушках, побывали на ярмарке, стали участниками интермедии.
Как же без любимых сказочных персонажей?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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