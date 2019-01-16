2019-01-16T12:04:36+03:00
Общество

Новогодние праздники на Орловщине завершились гуляниями в Вятском Посаде

Смотрите наш фоторепортаж и ищите себя на снимках [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Праздники прошли, а фото и воспоминания - остались!Праздники прошли, а фото и воспоминания - остались!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новогодние праздники в этом году в Орловской области отмечались с размахом. В самой столице региона и районах состоялась масса мероприятий, которые завершились празднованием Старого Нового Года. Праздники прошли, а фото и воспоминания остались.

Старый Новый Год принято праздновать 13 января, в это время календарный год сменялся новым по старому стилю. В Орле в этот день массовые гуляния состоялись на центральной городской площади, а также на территории духовного православного центра в поселке Вятский Посад.

Новогодние забавы для взрослых и детей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новогодние забавы для взрослых и детейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь собрались взрослые и дети, для которых организаторы подготовили праздничную программу. Не обошлось без традиционных сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки.

Гости православного центра покатались с горок на ватрушках, побывали на ярмарке, стали участниками интермедии.

Как же без любимых сказочных персонажей? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как же без любимых сказочных персонажей?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Смотрите больше фото и ищите себя на снимках здесь.

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