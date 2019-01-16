В Орле СК проводит проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-16T11:54:34+03:00

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В Орле региональный СК инициировал доследственную проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре. Происшествие случилось накануне, 15 января, в деревне Знаменское Мценского района области.

Как уже рассказывала «КП» читателям, огонь полностью охватил частный жилой дом. В нем находился его 80-летний хозяин. В итоге жилище полностью сгорело, пенсионер погиб.

- В настоящее время следователи устанавливают причины пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверочные мероприятия продолжаются, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.