2019-01-16T11:54:34+03:00
Происшествия

В Орле СК проводит проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре

ЧП случилось в деревне Знаменское Мценского района
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле региональный СК инициировал доследственную проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре. Происшествие случилось накануне, 15 января, в деревне Знаменское Мценского района области.

Как уже рассказывала «КП» читателям, огонь полностью охватил частный жилой дом. В нем находился его 80-летний хозяин. В итоге жилище полностью сгорело, пенсионер погиб.

- В настоящее время следователи устанавливают причины пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверочные мероприятия продолжаются, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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