В Орле СК проводит проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре
В Орле региональный СК инициировал доследственную проверку после гибели пожилого мужчины на пожаре. Происшествие случилось накануне, 15 января, в деревне Знаменское Мценского района области.
Как уже рассказывала «КП» читателям, огонь полностью охватил частный жилой дом. В нем находился его 80-летний хозяин. В итоге жилище полностью сгорело, пенсионер погиб.
- В настоящее время следователи устанавливают причины пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверочные мероприятия продолжаются, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.