Краевед Григорий Лазарев расскажет орловцам о новых исследованиях
18 января в Орловской библиотеке имени Бунина пройдёт 297-е заседание клуба «Орловский библиофил». В рамках встречи состоится беседа с Григорием Лазаревым, краеведом, членом Союза журналистов России.
- Григорий Григорьевич расскажет о новых исследованиях связи с Орловским краем поэта Василия Жуковского, поэта, драматурга, дипломата Александра Грибоедова и поэта Серебряного века Андрея Белого, их визитах и взаимоотношениях с многочисленными орловцами, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.
Побеседовать с краеведом приглашают всех любителей истории родного города.
Заседание клуба откроется в 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.