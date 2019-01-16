2019-01-16T11:33:33+03:00
Звезды

Краевед Григорий Лазарев расскажет орловцам о новых исследованиях

Встреча с ним состоится на заседании клуба «Орловский библиофил»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Краевед Григорий Лазарев расскажет орловцам о новых исследованияхКраевед Григорий Лазарев расскажет орловцам о новых исследованияхФото: Архив "КП"
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18 января в Орловской библиотеке имени Бунина пройдёт 297-е заседание клуба «Орловский библиофил». В рамках встречи состоится беседа с Григорием Лазаревым, краеведом, членом Союза журналистов России.

- Григорий Григорьевич расскажет о новых исследованиях связи с Орловским краем поэта Василия Жуковского, поэта, драматурга, дипломата Александра Грибоедова и поэта Серебряного века Андрея Белого, их визитах и взаимоотношениях с многочисленными орловцами, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

Побеседовать с краеведом приглашают всех любителей истории родного города.

Заседание клуба откроется в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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