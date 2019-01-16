Чиновники: мост «Дружба» в Орле безопасен для транспортного потока

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-16T11:21:31+03:00

По словам директора компании-подрядчика, несмотря на неудовлетворительное состояние мостовых балок, критических нагрузок при движении нет

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Тему капитального ремонта моста «Дружба» в Орле вновь затронули чиновники на расширенном совещании в городской администрации. По актуальной информации, коммуникации по электроснабжению, которые препятствовали продолжению ремонта, перенесены. Следующим шагом необходимо перенести линии связи, после чего демонтаж уличных фонарей и тротуарных плит продолжится.

Что касается балок для пролетного строения, материалы уже частично завезены. Одиннадцать 14-метровых уже хранятся на станции «Лужки», доставлены 36 33-метровых балок. Однако для их замены нужен консольно-шлюзовый кран. В Орел его привезут 1 апреля, после сборки работы продолжатся.

По словам Александра Стикина, Генерального директора компании-подрядчика, несмотря на неудовлетворительное состояние мостовых балок, движение по мосту безопасно, критических нагрузок при движении нет. Необходимости в полном закрытии моста на время ведения работ нет.

- До 1 февраля на мосту «Дружба» установят камеры видеонаблюдения для дополнительного контроля за ведением работ. К этому же сроку подрядчик обязался установить брезентовый экран, который не позволит строительному мусору попадать в русло реки Ока. Также до 1 февраля завершится ямочный ремонт, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.