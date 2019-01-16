СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-16T11:03:25+03:00

Сегодня в уборке снега в Орле задействованы 23 спецмашины Фото: Архив "КП"

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Сегодня утром, 16 января, в уборке снега в Орле задействовали 23 спецмашины. На улицы города вышли 11 КДМ, 1 самосвал, 2 фронтальных погрузчика, 6 тракторов, 2 «вилли», 1 автогрейдер. 72 человека убирают снег вручную.

- Вывезено 1,115 кубометров снега, израсходовано 6 тонн пескосоляной смеси за сутки, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Особое внимание уделяется уборке пешеходной зоны. По словам чиновников, сегодня подметаются тротуары в Северном районе города на Московском шоссе, улицах Металлургов, Рощинской, Бурова, Космонавтов, Раздольной, Маринченко, Силикатной, Калинникова, Германо, Блынского, а также на площади перед администрацией Северного района, и на аллеях по улице Металлургов.

Сити-менеджер Орла, Александр Муромский, также поручил усилить работу на межквартальных проездах и въездах во дворы. До 18 января список уборки будет пополнен новыми территориями.

Стоит отметить, что к 21 января в Орле приедет еще шесть новых КМД для уборки города. Такое соглашение было достигнуто с правительством Орловской области. Техника была куплена за счет средств Дорожного фонда. Ее введут в эксплуатацию в кратчайшие сроки.