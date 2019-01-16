СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-16T10:47:36+03:00

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Орловский вратарь «Спартака» согласен играть в дубле, если не пройдет в основной состав. Об этом заявил сам голкипер ввиду перенесенной травмы ахиллова сухожилия.

- Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, - отметил вратарь.

Напомним, травму ахиллова сухожилия орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил в мае 2018 года. Он перенес операцию и восстановительный период. Уже в последних матчах его фамилия стала появляться в списке запасных.