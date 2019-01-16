2019-01-16T10:47:36+03:00
Спорт

Орловский вратарь «Спартака» согласен играть в дубле, если не пройдет в основной состав

Об этом заявил сам голкипер ввиду перенесенной травмы ахиллова сухожилия
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта СпартакаФото с сайта Спартака
Изменить размер текста:

Орловский вратарь «Спартака» согласен играть в дубле, если не пройдет в основной состав. Об этом заявил сам голкипер ввиду перенесенной травмы ахиллова сухожилия.

- Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, - отметил вратарь.

Напомним, травму ахиллова сухожилия орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил в мае 2018 года. Он перенес операцию и восстановительный период. Уже в последних матчах его фамилия стала появляться в списке запасных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня в уборке снега в Орле задействованы 23 спецмашины
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
80-летний мужчина погиб при пожаре в орловской глубинке
Орловские театралы смогут приобретать билеты на спектакли со скидкой
В Орле от сквера Ермолова к Александровскому мосту появится пешеходный переход
В Орле водитель на «Ладе» сбил пешехода сдавая назад
С 1-го февраля в Орле изменится стоимость единого социального проездного
Бдительный орловец помог стражам порядка в раскрытии кражи
За распространение контрафакта орловские полицейские возбудили пять уголовных дел в 2018 году
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил в подарок футболку от Де Хеа
Двое парней задержаны в Орле за распространение наркотиков
Ко дню рождения орловского писателя Евгения Аграновича откроется выставка
В Орле УК получили предписания за неубранные от снега и наледи дворы
Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе
В этом году на Орловщине планируется засеять больше миллиона гектаров земли
На Орловщине более 5-ти застрявших в снегу машин вытащили спасатели
Под Орлом легковушка влетела в КАМАЗ с бетономешалкой
Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области