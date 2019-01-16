2019-01-16T09:57:28+03:00
Происшествия

80-летний мужчина погиб при пожаре в орловской глубинке

Его дом сгорел полностью
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Жилой дом загорелся ранним утром, 16 января, в деревне Знаменское Мценского района Орловской области. Подоспевшие к месту ЧП спасатели обнаружили, что открытое пламя охватило его полностью. Огонь мог распространиться на рядом стоящую хозяйственную постройку.

- При пожаре погиб 80-летний мужчина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате возгорания жилой дом сгорел полностью на площади 80 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них 3 выезда – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.

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