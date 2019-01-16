2019-01-16T09:52:19+03:00
Звезды

Орловские театралы смогут приобретать билеты на спектакли со скидкой

У театра «Свободное пространство» появилась бонусная программа
Ольга СУПОНЕВА
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Бонусная карта будет действовать на протяжении всего театрального сезонаБонусная карта будет действовать на протяжении всего театрального сезонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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У орловского театра «Свободное пространство» появилась дисконтная карта. Теперь любитель искусства смогут приобретать билеты со скидкой и накапливать бонусы.

Такое новшество в «Свободном пространстве» ввели с нового года. Действовать карта будет в течение всего театрального сезона.

- Условия получения карты просты: необходимо купить билеты на сумму 1000 рублей и заполнить анкету. При соблюдении этих условий вам выдадут персональную карту с минимальной скидкой 5%, которая будет расти с последующими покупками – 7%, 10% и 15%. Максимально возможная скидка по карте – 20%, - рассказала «КП» Полина Дудина, пресс-секретарь орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Подробности можно узнать на сайте театра или в его официальной группе «Вконтакте».

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