2019-01-16T09:38:13+03:00
Общество

В Орле от сквера Ермолова к Александровскому мосту появится пешеходный переход

Такое решение приняли власти после поступившего обращения от активистов ОНФ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле от сквера Ермолова к Александровскому мосту появится пешеходный переходВ Орле от сквера Ермолова к Александровскому мосту появится пешеходный переходФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле от сквера Ермолова к Александровскому мосту появится пешеходный переход. Такое решение приняли власти после поступившего обращения от активистов ОНФ.

- В ответе администрации Орла отмечено, что оборудование пешеходного перехода будет выполнено в рамках ведомственной программы «Ремонт и содержание уличной дорожной сети города Орла в 2019 году», - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, идея о появлении «зебры» на выходе с Александровского моста к скверу Ермолова через улицу Карачевскую появилась еще в декабре минувшего года. По словам общественников, пешеходный переход здесь крайне необходим, так как Александровский мост и улица Ленина являются центральным местом для прогулок в Орле. Орловцы вынуждены выходить на мост через проезжую часть улицы Карачевской, а ближайший пешеходный переход находится в ста метрах от этого места.

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