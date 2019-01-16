2019-01-16T09:24:40+03:00
Общество

С 1-го февраля в Орле изменится стоимость единого социального проездного

Цена рассчитанного на 60 поездок билета составит 450 рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Стоимость поездки за наличный расчет с 1-го февраля составит 20 рублейСтоимость поездки за наличный расчет с 1-го февраля составит 20 рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 1 февраля в Орловской области стоимость единого социального проездного будет составлять 450 рублей. Рассчитан такой билет на 60 поездок в общественном транспорте.

- Стоимость единого социального проездного билета с фиксированным количеством поездок изменяется в соответствии с постановлением Правительства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, что с первого числа будущего месяца в Орле изменится тариф на поездки в общественном транспорте. Теперь за наличный расчет прокатиться один раз обойдется в сумму 20 рублей, по безналу же цена поездка останется прежней – 17 рублей. По сообщению городских властей, до 1 февраля муниципальные маршруты оборудуют устройством для считывания карт.

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