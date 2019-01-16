СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-16T08:57:55+03:00

Мужчина увидел, как из подвала соседнего дома двое неизвестных выносят металлические изделия, и позвонил в полицию

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Бдительный орловец помог стражам порядка в раскрытии кражи. Мужчина увидел, как из подвала соседнего дома двое неизвестных выносят металлические изделия, и позвонил в полицию.

Правоохранители приехали по указанному адресу. Замок на двери подвала был сломан. Полицейские опросили жильцов дома, узнали, кто владеет краденным имуществом. Очевидец кражи рассказал приметы возможных преступников.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности и местонахождение предполагаемых подозреваемых. Ими оказались двое орловцев 28 и 27 лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В краже мужчины признались. Они спрятали металлические изделия в гараже, чтобы потом продать.

В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное имущество конфисковали.