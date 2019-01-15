СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-15T16:08:04+03:00

За распространение контрафакта орловские полицейские возбудили пять уголовных дел в 2018 году Фото: Архив "КП"

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За распространение контрафакта орловские полицейские возбудили пять уголовных дел в 2018 году. Преступники незаконно использовали товарные знаки известных брендов. Общий ущерб, нанесенный правообладателям, превысил 18 миллионов рублей.

- В ходе проверок стражи порядка пресекли 30 фактов оборота контрафактной продукции на территории региона. Из них 25 - реализация товара с незаконным использованием товарного знака и 5 - нарушение авторских и смежных прав, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Так, например, незаконное использование товарного знака полицейские выявили на пачках с кофе. Образцы продукта отправили на товароведческую экспертизу, после его ее признали контрафактной.

По решению мирового судьи, директора магазина привлекли к административной ответственности. Его обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Контрафактный кофе конфисковали.