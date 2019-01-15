Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил в подарок футболку от Де Хеа

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-15T15:31:52+03:00

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Орловский вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов получил подарок от зарубежного коллеги по спортивному цеху. Голкипер английского клуба «Манчестер Юнайдет» Давид Де Хеа вручил Селихову футболку с собственным автографом.

Информация о таком подарке от игрока «МЮ» нашему вратарю появилась в официальном твиттере ФК «Спартак Москва» 13 января. «Отгадаете, как Давид передал свою футболку с подписью для Саши Селихова?» - гласит подпись к фото Александра с тем самым презентом.

Свои предположения высказали подписчики страницы: «Через Деда Мороза. Он существует!», «Через тренера вратарей», «На тренировке в Дубае», «Через Черышева», - высказывают догадки интернет-пользователи.

А как вы считаете, как вратарь получил подарок?