Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил в подарок футболку от Де Хеа
Орловский вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов получил подарок от зарубежного коллеги по спортивному цеху. Голкипер английского клуба «Манчестер Юнайдет» Давид Де Хеа вручил Селихову футболку с собственным автографом.
Информация о таком подарке от игрока «МЮ» нашему вратарю появилась в официальном твиттере ФК «Спартак Москва» 13 января. «Отгадаете, как Давид передал свою футболку с подписью для Саши Селихова?» - гласит подпись к фото Александра с тем самым презентом.
Свои предположения высказали подписчики страницы: «Через Деда Мороза. Он существует!», «Через тренера вратарей», «На тренировке в Дубае», «Через Черышева», - высказывают догадки интернет-пользователи.
А как вы считаете, как вратарь получил подарок?