Двое парней задержаны в Орле за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-15T13:54:21+03:00

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В Орле задержаны двое молодых людей, распространявших наркотики. 20-летний и 22-летний закладчики прятали в тайниках «синтетику» - так называемые «соли».

Молодых закладчиков вычислили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Стражам порядка поступил сигнал о том, что парни могут быть причастны к бесконтактному сбыту запрещенных веществ. Информация подтвердилась: закладчиков удалось задержать с поличным в момент, когда они выполняли свою «работу». При них были обнаружены вещества, их изъяли. А во время обыска в квартире полицейские нашли больше ста граммов «солей». Установили полицейские и нескольких покупателей.

- По фактам покушения на сбыт и сбыта наркотических веществ возбуждены уголовные дела. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщила «КП» Олеся Лихобабина, врио начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

По закону, сбытчикам грозит тюрьма. Сейчас ведется следствие.