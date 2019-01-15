Ко дню рождения орловского писателя Евгения Аграновича откроется выставка
В честь 100-летнего юбилея со дня рождения орловского писателя Евгения Аграновича 16 января откроется выставка «Память не знает границ». Экспозицию из дневников, писем, автографов, личных вещей и книг из библиотеки талантливой семьи представят в Музее писателей-орловцев.
- На выставке будут представлены разнообразные материалы, принадлежавшие братьям Леониду и Евгению Аграновичам, известным прозаикам, поэтам, драматургам, сценаристам, бардам, участникам Великой Отечественной войны. После себя орловцы оставили богатейшее наследие, - рассказали «КП» организаторы выставки.
Экспозиция ориентирована на широкий круг посетителей разных лет.
Открытие выставки состоится в 15 часов.
Адрес: улица Тургенева, 13.