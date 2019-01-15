2019-01-15T13:53:15+03:00
Звезды

Ко дню рождения орловского писателя Евгения Аграновича откроется выставка

В ней представят дневники, письма, личные вещи и книги из библиотеки его талантливой семьи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Ко дню рождения орловского писателя Евгения Аграновича откроется выставкаКо дню рождения орловского писателя Евгения Аграновича откроется выставка
Изменить размер текста:

В честь 100-летнего юбилея со дня рождения орловского писателя Евгения Аграновича 16 января откроется выставка «Память не знает границ». Экспозицию из дневников, писем, автографов, личных вещей и книг из библиотеки талантливой семьи представят в Музее писателей-орловцев.

- На выставке будут представлены разнообразные материалы, принадлежавшие братьям Леониду и Евгению Аграновичам, известным прозаикам, поэтам, драматургам, сценаристам, бардам, участникам Великой Отечественной войны. После себя орловцы оставили богатейшее наследие, - рассказали «КП» организаторы выставки.

Экспозиция ориентирована на широкий круг посетителей разных лет.

Открытие выставки состоится в 15 часов.

Адрес: улица Тургенева, 13.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24