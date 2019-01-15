СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-15T13:07:19+03:00

В Орле УК получили предписания за неубранные от снега и наледи дворы Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Устранить нарушения их обязали в срок до конца текущей недели

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В Орле 24 управляющие компании получили предписания от Жилинспекции за неубранные от снега и наледи дворы многоквартирных домов. В результате проверок оказалось, что требования содержания были нарушены в 337-ми случаях.

- Предписания были выданы следующим УК: ООО «УК ЖЭУ № 16»; ООО «УК ЖЭУ № 12»; ООО «УК ЖЭУ № 22»; ООО «УК ЖЭУ № 26»; ООО «УК ЖЭУ № 8»; ООО «УК Спутник»; ООО «УК Советского района»; ООО «ЖЭУ № 7»; ООО «ЖЭУ № 10»; ООО «ЖЭУ № 21»; ООО «ЖЭУ № 2»; ООО «УК ЖЭУ № 1»; ООО «УК ЖЭУ № 14»; ООО «УК ЖЭУ № 23»; ООО «УК ЖЭУ № 24»; ООО «УК ЖЭУ № 6»; ООО «ЖЭУ -№ 17»; ООО «УК Маяк»; ООО «ОЖКУК Вавилон»; ООО «УК ЖРЭУ № 4»; ООО «Домоуправление № 11»; ООО «ВКХ Орловское»; МУП ЖРЭП(З); ООО «ЖЭУ-29», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Устранить выявленные нарушения УК обязали в срок до конца текущей недели. Следить за исполнением предписаний будет Управление Жилищной инспекцией.

Стоит отметить, что в отношении 8-ми управляющих организаций Орла нарушений выявлено не было. Речь идет о ООО «ЖКХ 2005»; ООО «Жилсервис»; ООО «ЖЭУ № 27»; ООО «Комфорт-М»; ООО «ВИОН-комплект»; ООО «Орелжилцентр»; ООО «Эксплуатация жилья»; ООО «ТСЖ Карат».